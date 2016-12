Robbie Williams, pentito del Botox: "Non muovo più la fronte"

Della serie: la chirurgia non sempre regala gli effetti sperati. E di esempi ce ne sono tantissimi, tutti i cosiddetti "pentiti del Botox". Robbie Williams, 42 anni, tra gli ultimi. Il cantante ha ammesso di essersi sottoposto ad interventi e ritocchini estetici: botox, punturine e anche un intervento chirurgico di riduzione del mento.



Tornato sulle scene col nuovo album, The Heavy Entertainment show (in uscita il 4 novembre) e forse preoccupato per il peso degli anni l'ex Take That non ha resistito alla tentazione di fermare il tempo. "Stai tornando, stai facendo un album, conviene che sia un successo, hai 42 anni, sei grasso, hai delle occhiaie cadenti, vai e scrivi un ritornello più grande", si ripeteva Williams in questi ultimi mesi e così eccolo nuovamente sulle scene musicali con il singolo “Party like a russian”, sette chili in meno e un restyling del volto grazie al botulino.