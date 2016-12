28 ottobre 2014 Robbie Williams papà scatenatissimo tra ballo e canto in ospedale Il cantautore per alleviare le sofferenze del parto della moglie ha trovato un escamotage originale Tweet google 0 Invia ad un amico

11:10 - Robbie Williams è diventato papà per la seconda volta di un maschietto che arriva dopo Theodora Rose avuta nel 2012. "Siamo stati benedetti con un bellissimo bambino", ha scritto il cantautore sui social. Ma l'artista durante tutta la fase delle doglie in ospedale si è scatenato postando clippini in Rete in cui ballava e cantava per alleviare le pene della moglie Ayda Fields.