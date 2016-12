20 febbraio 2015 Robbie Williams, ops sono diventato "rosa"! Il cantante sbaglia la tinta e si colora i capelli in maniera stravagante. Sui social gli scatti-prova, che raccolgono migliaia di "like" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:50 - Robbie Williams sbaglia tinta e si colora i capelli di rosa. "A disclaimer: my hair is pink... It isn’t meant to be, it’s a dye job gone wrong... In 24 hours it will be different, much like Bruce Jenner it is in transition... If I get papped please note I didn’t intend to have a pink head... RW x", cinguetta il cantante sui social raccogliendo migliaia di "like".

L'avevamo lasciato nudo su Facebook per l'uscita dell'album "Under The Radar - Vol. 1" che raccoglie demo, b-side ma anche inediti non inclusi negli album precedenti, lo ritroviamo "rosa". "Non era mia intenzione", dice l'ex Take That, che qualche giorno fa ha compiuto 41 anni e non smette mai di stupire, come un ragazzino burlone: "Tra 24 ore sarà tutto diverso" e scherza definendosi "in transito" come Bruce Jenner , ex campione olimpico e patrigno di Kim Kardashian, che ha dichiarato di sentirsi donna e secondo alcuni Magazine si sta sottoponendo a cure per cambiare sesso. Su Twitter poi Robbie posta altre due foto che mostrano altri contrattempi nella prova colore sui capelli, prima biondi poi tra il viola e il blu.