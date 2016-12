Robbie Williams, l'ex assistente accusa la moglie Ayda Field di molestie sessuali

Secondo De Bonfilhs, che ha 57 anni ed è stato dipendente di Robbie Williams per un breve periodo, Ayda Field gli avrebbe raccontato particolari della sua vita sessuale con il marito e chiesto di fare altrettanto. La signora, nuda o quasi, avrebbe anche chiesto all'uomo pareri sul suo corpo. I fatti risalirebbero al periodo in cui l'ex Take That viveva a Los Angeles, per cui la querela è stata presentata al tribunale locale. L'uomo sostiene di aver subìto "continue umiliazioni, stress emotivo e forte imbarazzo" e di aver perso il lavoro per non essersi prestato alle richieste della signora.



Robbie Williams è stato querelato, nonostante non ci siano accuse nei suoi confronti e ha commentato la vicenda attraverso il suo portavoce: "Le accuse sono del tutto prive di consistenza. Provengono da un ex dipendente scontento perché è stato licenziato per condotta gravemente scorretta – ha detto il portavoce – Ogni accusa sarà smontata e non faremo ulteriori commenti sulla vicenda, di cui si stanno già occupando gli avvocati".



Robbie Williams e Ayda Field sono sposati dal 2010 e hanno due bambini, Theodora Rose, di 2 anni, e Charlton San Valentino, che è nato nel mese di ottobre dello scorso anno.



Per il cantante non si tratta del primo grattacapo legale. La popstar, a Londra, è in causa con il vicino di casa, il chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, che ha fatto istanza per bloccare i lavori di ristrutturazione intrapresi da Williams nella sua casa di Chelsea, costata ben 17 milioni e mezzo di sterline (quasi 25 milioni di euro). La rockstar teme danni al suo appartamento.