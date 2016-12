Robbie Williams flirta con una quindicenne, poi chiede di non pubblicare il video

Robbie Williams flirta con una ragazza seduta tra il pubblico del suo concerto di Brisbane, in Australia, lo scorso 17 ottobre, ma dopo aver scambiato qualche battuta con lei ha una brutta sorpresa: la giovane ha solo 15 anni ed è lì con la mamma. "Oh m***a. Ti prego non postare il video su YouTube. Se poi da lì va sui giornali, siamo tutti nei casini", ha scherzato la popstar, che si è tolto dall'imbarazzo dedicando una canzone all'adolescente.

Robbie Williams non è nuovo a siparietti con i fan durante i suoi show, ma stavolta l'ex Take That è scivolato su una buccia di banana. Il cantante inglese, 41 anni, ha iniziato a fare apprezzamenti su una ragazza di nome Morgan, complimentandosi per la mise da segretaria indossata. Poi però le ha chiesto quanti anni avesse, facendo l'imbarazzante scoperta.



"Cosa ti posso dire, Morgan? Stai lontano dai ragazzi come me. Sono solo degli st***i", ha detto Robbie Williams, salvandosi dalla gaffe con una la dedica della hit She's the one alla giovane, ma "soprattutto a tua mamma".