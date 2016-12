Robbie Williams e Take That tornano insieme: nuovo album e tour

E' la notizia che tutti i fan aspettavano da tempo. Finalmente Robbie Williams e i Take That torneranno a suonare insieme. L'occasione sarà quella di festeggiare i 25 anni del gruppo. L'ultima volta che i bad boy si sono riuniti è stata nel 2010, quando Robbie prese parte al disco " Progress " seguito poi dall'omonimo tour. Dopo però Williams disse di nuovo addio alla band e adesso ci ripensa. Certi amori non finiscono...

Robbie, che ha lasciato la band per la prima volta nel 1995 per intraprendere la carriera da solista, secondo quanto riporta il "Sun" avrebbe incontrato nei giorni scorsi gli altri componenti Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald per partecipare alla scrittura e incidere il nuovo album. Ovvero una raccolta dei migliori successi che uscirà in contemporanea con il tour che celebrerà i 25 anni di carriera del gruppo.