Rita Pavone e la bufala del complotto dei venditori ambulanti di Barcellona

La cantante ha quindi continuato a prendersela con chi criticava il suo primo messaggio: "Buttare sul ridicolo, per antipatia verso chi l'ha scritta, una notizia che può essere collegata alla morte di tante persone, è da vomito".



A chi le scriveva di essere caduta vittima di una bufala, ha risposto: "Non lo scrivo io, Lo scrivono gli spagnoli". Ha anche ricordato poi di avere una certa conoscenza di Barcellona: "Io che sono di casa in Spagna da 40 anni e che conosco la Catalunya da una vita, mi sento dare lezioni dal turista del fine settimana...".



E la Pavone non ha preso bene neanche chi le ha fatto notare che la notizia è stata poi smentita da El Diario, che ha spiegato come l'allontamento dei venditori ambulanti fosse in atto da mesi per i maggiori controlli di polizia. E a suo modo, ha insistito: "Se un quotidiano riporta una notizia smentendola, vuol dire che quella notizia è stata riportata su molti altri quotidiani. Is that clear?"