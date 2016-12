26 marzo 2015 Rita Ora niente reggiseno e capezzoli a vista Dopo un concerto a Londra la cantante e attrice esce dal locale e catalizza i flash dei paparazzi con un maglioncino trasparente che non lascia spazio all'immaginazione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:03 - Ai look osé ci ha ormai abituati da tempo e non è quindi insolito per i paparazzi immortalare Rita Ora, seno al vento. Come è accaduto l'altra sera all'uscita dallo "O2 Shepherd Bush Empire" di Londra, dove la cantante ha assistito e partecipato al concerto dell'amica Charli Xcx. A favore dei flash décolleté e capezzoli sotto il dolcevita nero trasparente...

Una serata divertente quella trascorsa nel noto locale londinese a duettare sul palco con Charli XCX, come ha poi mostrato la cantante stessa con alcuni scatti sul suo profilo Instagram. A febbraio infatti la Ora ha collaborato al nuovo singolo di Charli XCX, Doing It, per l'edizione europea dell'album. Dal suo primo singolo album nel 2011 e subito un grande successo in Gran Bretagna per Rita solo grandi soddisfazioni.



Nell'agosto dell'anno scorso la collaborazione con Iggy Azales nel suo nuovo singolo Black Widow, che al debutto raggiunge la 5ª posizione della classifica americana diventando la prima top 5 e top 10 per Rita Ora. Nel dicembre del 2013 la proposta per interpretare una piccola parte nella trasposizione cinematografica del best-seller Cinquanta sfumature di grigio della scrittrice E. L. James. Da gennaio inoltre è coach della quarta edizione di The Voice UK, affiancata da Tom Jones, will.i.am e Ricky Wilson. Insomma una stella nascente... che non ama la lingerie intima!