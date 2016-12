Rita Ora mezza nuda e scatenata sul palco

Rita Ora è in giro per i club statunitensi, dove sta promuovendo il nuovo singolo Body On Me, che l'ha vista collaborare con Chris Brown e esibirsi in un video molto hot in cui appare nuda.



Sul palco losangelino, la cantante si è scatenata con la solita energia, tra movenze sexy e ammiccamenti ai fan. Il guardaroba l'ha di certo aiutata nell'arte che dimostra di conoscere sempre meglio: provocare.