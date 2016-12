Rita Ora, la scollatura è davvero hot

Rita Ora non teme il freddo e le insidie dei vestiti troppo scollati. A Londra, all'uscita dagli studi di "X Factor", dopo la diretta della semifinale dell'edizione inglese, la cantante ha sfoggiato un abito con un'apertura fino all'ombelico, rischiando di incappare in un incidente sexy. La vertiginosa scollatura lasciava intravedere il seno, che quasi sgusciava fuori per colpa del vento. Ma qualcosa di imbarazzante è comunque sfuggito via.

Rita Ora ha offerto ai fan uno spettacolo davvero sexy. L'abito scelto per la semifinale di "X Factor", dove la cantante partecipa in qualità di giudice, non lasciava molto all'immaginazione. La scollatura mozzafiato non ha tradito la cantante, anche se gli obiettivi dei fotografi appostati all'uscita dagli studi londinesi hanno comunque catturato qualcosa di scabroso: sul seno della bella Rita sono apparsi i residui di colla con i quali i costumisti hanno tentato di tener fermo l'abito in modo che non lasciasse sgusciar via troppo. Qualcosa però a fine serata è andato storto e il trucco è stato svelato.