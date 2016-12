Rita Ora in terapia per affrontare la paura della morte

Il suo nuovo video di "Body On Me", in collaborazione con Chris Brown, ha registrato milioni di visualizzazioni ma Rita Ora nella vita privata non ha ancora trovato la serenità di cui ha bisogno. La cantante sta affrontando un ciclo di terapie per cercare di superare gli attacchi di panico, causati dalla paura di morire. "E' la mia più grande fobia. Ho paura che la vita scivoli fuori da me" ha raccontato a The Sun.