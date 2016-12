12 gennaio 2015 Rita Ora e Cara Delevingne, effusioni e carezze proibite ai Golden Globes Grande sintonia tra la pop star e la top model, immortalate più vicine che mai all'after-party organizzato a Beverly Hills Tweet google 0 Invia ad un amico

16:38 - Rita Ora e Cara Delevingne più unite che mai. All'after-party dei Golden Globes, a Beverly Hills, la pop star, in abito a sirena rosso fuoco, si è lasciata immortalare letteralmente incollata alla compagna, sempre provocante in abito lungo nero con spacco e scollatura vertiginosi. Tra le due tanta sintonia, effusioni e carezze proibite.

E' proprio un buon momento per Rita Ora. La cantante britannica, al cinema con 50 sfumature di grigio il prossimo mese, è raggiante al fianco della compagna top model con la quale festeggia anche il boom di ascolti della prima puntata dell'edizione inglese di The Voice, il talent della BBC al quale partecipa in veste di coach, al fianco di al Tom Jones, will.i.am e Ricky Wilson, leader dei Kaiser Chiefs.