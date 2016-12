Rita Ora, con Chris Brown è un corpo a corpo bollente

Passano i tempi ma una cosa funziona sempre nei video musicali: la sensualità. E lo sa bene Rita Ora che con "Body On Me". Per il video dell'ultimo singolo realizzato con Chris Brown la cantante infatti non ha lesinato in ammiccamenti: appare seminuda avvolta dalla batteria britannica, poi in reggiseno, quindi in corpo a corpo più o meno intensi con Brown.