Rita Ora, bikini trasparente in barca sui canali di Amsterdam

Impegnata nelle tappe europee del suo " The Girls " tour, Rita Ora si è concessa qualche momento di relax, navigando in barca sui canali di Amsterdam . Il tutto è stato prontamente documentato sul suo profilo Instagram : la cantante inglese, ma nata in Kosovo , si è mostrata con un bikini trasparente che sul social network ha raccolto quasi 300mila "cuoricini".

Partito ufficialmente l'11 maggio da Glasgow, il lungo tour della Ora ha già toccato città come Manchester, Londra, Parigi e Amsterdam. E proprio dall'Olanda arrivano questi scatti sexy, che hanno particolarmente colpito i fan.



Il tour prende il nome da "Girls", ultimo singolo che ha visto la collaborazione di Rita Ora con un gruppo tutto al femminile: Cardi B, Charli Xcx e Bebe Rexha. "In questi anni sono stata molto ispirata da tutte queste donne forti, che non hanno paura di essere loro stesse. Questo è il nostro inno. Una celebrazione dell'amore. E naturalmente grazie alle compagne che hanno accettato di lavorare con me, ognuna mostrando chi è e da dove viene. Spero vi scatenerete con noi" aveva detto.