Rio, punto e a capo: dopo 11 anni esce il primo best of "Mareluce"

12:15 - Esce il 17 Marzo il primo best of dei Rio "Mareluce". In un doppio cd sono racchiusi i migliori brani di 11 anni di carriera della band emiliana, oltre a 4 inediti. "Undici anni di musica non sono poi pochi - dicono loro - e, tra alti e bassi, alla fine siamo ancora qui, a portare in giro il nostro mondo immaginario che nasce e si confonde all'orizzonte. Lì, tra il cielo è il mare". Tgcom24 vi offre in anteprima il video dell'inedito "La precisione".

Per il gruppo "Mareluce" segna un importante traguardo, dopo 5 album dai quali sono stati estratti 20 singoli, senza contare l'intensa attività live con oltre 600 concerti in tutto il mondo.



Proprio l'attività live è il cuore della carriera dei Rio che, sul palco, sommano tre aggettivi che da anni contraddistinguono e identificano il loro suono: positività, solarità ed energia. Il concerto è dinamico, in un continuo interagire con il pubblico attraverso le canzoni, passando dalle ballate storiche come "Pezzo di cielo" e "Voglia di te", alle canzoni più radiofoniche come "Gioia nel Cuore", "In ogni istante" e "Come ti va"! L'atteggiamento ribelle della band si accentua dal "vivo", creando momenti carichi di energia alternati ad altri più passionali e caldi.

Rio - "La precisione" In anteprima Tgcom24 il nuovo video del gruppo