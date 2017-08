Ringo Starr festeggia i suoi 77 anni con il nuovo disco

Dal disco "All you need is love" sono trascorsi 50 anni e non è un caso se il nuovo album si intitola "Give more love". E' il 19esimo lavoro per Ringo Starr e l'ex Beatles lo annuncia nel giorno del suo compleanno: ha appena spento 77 candeline. Registrato nel suo studio casalingo di Los Angeles, uscirà il 15 settembre e vanta la collaborazione di amici come Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Steve Lukather, Don Was, Dave Stewart e Peter Frampton.