Ringo Starr e Paul McCartney insieme in studio di registrazione: reunion in vista?

I fan dei Beatles sono in fibrillazione. Alcuni scatti pubblicati su Twitter da Ringo Starr insieme a Paul McCartney nello stesso studio di registrazione hanno acceso le loro speranze. Che i due baronetti del pop "sopravvissuti" stiano progettando qualcosa? "Grazie per essere venuto e per aver suonato il basso alla grande. Ti voglio bene, amico, pace e amore", scrive Ringo ringraziando l'ex compagno di band per aver collaborato al suo nuovo album...

McCartney ha prestato infatti il suono del suo basso al nuovo disco di Ringo Starr. L'ultima volta, sempre per un album dell'ex batterista dei Beatles, era stata nel 2010, sette anni fa. Il disco era "Y Not", Paul aveva partecipato a due canzoni dell'amico Ringo, suonando il basso in "Peace Dream" e cantando in "Walk With You". Per ora quindi niente di più, ma i fan più agguerriti sospettano e sperano in qualcosa di più.



I due ex Beatles si sono incontrati più volte nei giorni scorsi e secondo TMZ hanno anche cenato insieme a Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters e all’attore Tom Hanks. Di musicisti e personaggi famosi che si susseguono nello studio di registrazione di Ringo Starr nell'ultimo periodo però ce ne sono stati tanti. Tra loro anche Joe Walsh, storico chitarrista degli Eagles, come documenta dettagliatamente Ringo stesso sul suo Twitter in cui si fa fotografare con lui e con Paul. Chissà cosa bolle in pentola...