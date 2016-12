Riky Anelli, "Ti porterò" è il nuovo singolo dell'estate

Una festa popolare, del 1945. La guerra è finita e il Paese indossa il "vestito buono". C'è un’atmosfera di speranza e l’Orchestrina Anelli suona motivetti accattivanti, con l'estate alle porte. Ricky Anelli lancia la sua canzone per l'estate "Ti porterò": Tgcom24 offre in esclusiva il video in cui appaiono Tony Dallara e Jack La Cayenne.