Riki, maniaco del suono perfetto: "Ora ho mostrato al 100% quello che sono" Dopo il successo dellʼEp "Perdo le parole", il cantante uscito da "Amici" pubblica il suo primo album, "Mania". Tgcom24 lo ha incontrato

Vincitore nella categoria cantanti dell'ultima edizione di "Amici", oltre 100mila presenze nell'Instore tour per promuovere l'Ep "Perdo le parole", album più venduto nel 2017. Nonostante questi risultati Riki non si ferma e, venerdì 20 ottobre, pubblica il suo primo album, "Mania". "Non l'ho fatto per battere il ferro finché era caldo - dice a Tgcom24 -, con l'Ep avevo mostrato solo una parte di me, ora mi sono mostrato per quello che sono".

"Mania" si porta addosso una bella responsabilità: replicare i numeri del suo predecessore, capace di essere certificato triplo platino nel giro di cinque mesi. Quegli stessi mesi durante i quali Riccardo Marcuzzo, con la complicità di Riccardo Scirè e Fabrizio Ferraguzzo, ha messo insieme i dodici brani che compongono questo album, che di "Perdo le parole" è l'ideale complemento, mostrando una faccia più riflessiva del cantante milanese.

Tra tutti gli impegni che hai avuto l'estate scorsa quando è nato questo disco?

Ci sono dei brani che avevo già prima, anche se ci ho lavorato con un maturazione diversa rispetto a quando li avevo scritti, e quindi li ho sistemati. Altri invece, soprattutto ballad, per quanto fosse estate, li ho scritti in questi mesi.



Si nota infatti un mood diverso rispetto a "Perdo le parole".

Ho scritto soprattutto delle canzoni introspettive, perciò il disco rispetto all'Ep è spostato più verso le ballad. Non vedevo l'ora di pubblicarlo.



Come mai?

Qualcuno può pensare che l'abbia fatto uscire così in fretta per un'operazione di marketing, per restare a galla... in realtà vedevo che non ero uscito al 100%, non avevo mostrato tutto quello che già ero. Questo disco non è un'evoluzione ma il completamento di quello che l'Ep aveva mostrato di me.



Ma i brani già scritti che hai registrato ora, alla luce delle ultime esperienze, li hai trattati in modo diverso?

In tre o quattro c'è stato sicuramente un percorso di crescita, ma allo stesso tempo è rimasta la coerenza di ciò che avevo scritto, solo sotto una forma diversa. Gli arrangiamenti e le produzioni sono più curati, la tipologia dei brani cambia, e magari anche la scrittura viene percepita come più matura rispetto a un up tempo che punta a divertire, con un linguaggio più semplice.