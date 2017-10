Riki devolve i soldi vinti ad "Amici" ai terremotati di Amatrice

Ci ha pensato in tempi non sospetti. Riki ne ha parlato con gli autori di " Amici " e con il papà. E ha deciso di donare i soldi vinti nel talent di Maria De Filippi ai terremotati di Amatrice . Adesso, su Instagram , arriva l'annuncio ufficiale: "Ci tenevo a dirlo sul palco ma il concerto di Amatrice è stato spostato e purtroppo non potrò farne parte". Il cantante ha devoluto 20 mila euro ricevuti grazie al Premio Radio 105 .

"Ad inizio maggio parlai di questa mia volontà agli autori - prosegue Riki - a mio padre e ai ragazzi in casetta. Al tempo la vittoria era soltanto un'ipotesi, un'idea che se si fosse però concretizzata avrebbe reso realtà tutte quelle parole. Ora sto facendo della mia passione un lavoro, sono fortunato e mi sento in dovere di restituire".

Così il cantante, che non ha vinto Amici, ha deciso di devolvere il montepremi "per poter aiutare, per quanto possibile, i ragazzi di Amatrice e le loro famiglie. Scrivere su un social queste cose per alcuni potrà sembrare sbagliato, ma vi prego, penso che in mezzo a tanti contenuti frivoli sia corretto dare qualche volta un buon esempio. Un abbraccio infinito, forza e ci vediamo presto!".