Rihanna, un bianco e nero bollente per il video di "Kiss It Better"

Per una canzone sensuale ci vuole un video sensuale. E Rihanna in certe cose non ha bisogno di essere pregata. Ecco quindi "Kiss It Better", nuovo estratto dall'ultimo album "Anti". Un video in bianco e nero dove la cantante di Barbados è protagonista assoluta, come lo è il suo corpo, che le trasparenze della sottoveste che indossa nascondono molto poco. E tra qualche settimana sarà la volta di "Needed Me": cosa dobbiamo aspettarci?