Rihanna, trasparenze e twerking con Drake nel nuovo video "Work"

Trasparenze hot in cui mette in mostra i capezzoli , twerking e alcol . Rihanna lancia il video del nuovo singolo " Work " con Drake ed è subito provocazione. Tratto dall'album "Anti" , il brano è schizzato in poche ore in cima alla classifica iTunes di tutto il mondo. La cantante ha recentemente festeggiato i suoi primi 28 anni ed è attesissima alla 36° edizione dei Brit Awards che si terranno il 24 febbraio sul palco della 02 Arena di Londra .

Nel frattempo sono state raddoppiate le date italiane dell'Anti World Tour, il tour mondiale (35 date negli Stati Uniti e in Canada tra febbraio e maggio e 24 concerti in Europa tra giugno e luglio): oltre allo Stadio Meazza di Milano il 13 luglio si esibirà anche al Pala Alpitour di Torino due giorni prima, lunedì 11 luglio.

Insieme a RiRi sui palchi europei, Milano compresa, due ospiti d'eccezione, il canadese The Weeknd, rivelazione del 2015 con l'album "Beauty Behind The Madness" (che contiene le hit mondiali e Disco di Platino "Can't Feel My Face", "Earned It" e "The Hills") e il rapper americano Big Sean.