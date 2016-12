18 febbraio 2015 Rihanna, sfumature erotiche e fetish in bianco e nero In attesa dell'uscita del nuovo album la cantante fa parlare di sé puntando sull'avvenenza, con servizio per "AnOther Magazine", con tanto di seno a vista... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:50 - Maschera, tacchi a spillo e micro lingerie in pelle nera. Dopo averla vista in versione tutta jeans e un po' rock nel video del nuovo singolo, Rihanna rispolvera la sua carica sensuale per un servizio per la rivista AnOther Magazine. Un tocco decisamente sexy, con tanto di scatti con seno in bella vista. Intanto l'avvicinamento al nuovo album, battezzato per ora "R8", procede svelando dettagli: lo produrrà Kanye West.

Il servizio è dedicato allo stilista scomparso Alexander McQueen, uno che con il pop era legato a filo doppio, dal momento che anche Lady Gaga lo ha eletto a lungo suo guru. La popstar delle Barbados, 26 anni, che con la moda ha ormai un legame strettissimo, ha posato davanti all'obiettivo di Inez & Vinoodh per una serie di scatti degni di "50 sfumature di grigio": bianco e nero, look fetish in pelle e pose audaci.



Rihanna intanto però prosegue con il lavoro sul suo attesissimo nuovo album. Dopo il lancio del singolo "FourFiveSeconds", accanto a Paul McCartney e Kanye West, con i quali si è presentata anche ai Grammy Awards, pochi giorni fa ha annunciato che proprio Kanye produrrà l'album. Altre voci parlano di un "sampling" di una canzone di Florence + the Machine, ma su questo nessuna conferma. Intanto la data di uscita resta un mistero. Nel frattempo, non rimane che ammirare la popstar per altre doti...