4 agosto 2015 Rihanna, sexy regina del carnevale delle Barbados Popstar scatenata alla tradizionale parata nel suo Paese dʼorigine, tra danze hot, piume e alcol. Tra i partecipanti alla festa, anche il presunto flirt Lewis Hamilton

Rihanna riscalda il carnevale delle Barbados, dove è tornata per la tradizionale parata del "Kadooment Day", tenutasi il 3 agosto. La popstar è stata la regina dell'evento al quale si è presentata con un costume estremamente succinto, ricoperto di pietre preziose. Tra piume e alcol, Riri è apparsa scatenata e, davanti al presunto amante segreto, Lewis Hamilton, che era in mezzo alla folla, si è esibita in balli sensuali, con tanto di twerking.

Un costume scenografico tempestato di gemme, due ali e un copricapo imponente fatti di piume e tanta voglia di far festa per Rihanna, che ogni estate torna nell'isola caraibica dove è nata per prendere parte all'evento, quest'anno inserito nel Crop Over Festival. Salita su uno dei carri che hanno animato la sfilata, la popstar ha dato spettacolo.

GUARDA IL BALLETTO Eye-soul-ation #CaribbeanGal #culture Un video pubblicato da badgalriri (@badgalriri) in data: 3 Ago 2015 alle ore 18:03 PDT

Alla parata c'era anche Lewis Hamilton. Il campione del mondo di Formula 1 ha approfittato della sosta del mondiale per concedersi una vacanza ai Caraibi. Lui e Rihanna sono molto amici, per qualcuno più che amici, tanto che dopo la rottura del pilota Mercedes con Nicole Scherzinger, in molti hanno scritto di una relazione segreta tra il britannico e Riri. La sua presenza sull'isola sarà stata solo un caso?