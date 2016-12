Rihanna resta di sasso, il fan ha una voce incredibile

Un fan meglio di Rihanna ? Durante il concerto a Cincinnati per il suo "ANTIWorld Tour" , mentre cantava il brano " FourFiveSeconds" , la popstar ha allungato il microfono verso un ragazzo in prima fila che ha eseguito una parte della strofa, lasciando letteralmente basita la cantante e il pubblico. Il video del "duetto", con un'esterrefatta Rihanna (che ha pronunciato un "wow in diretta) sta letteralmente impazzando sui social.

Il fan in questione si chiama Terah Stewart, lavora all'Università di Cincinnati e in passato ha cantato in alcuni cori. Il ragazzo è un grande ammiratore di Rihanna e nei commenti che ha postato su Twitter ha raccontato tutta la sua gioia per essere stato coinvolto in questo duetto che potrebbe portargli molta fortuna a livello artistico.