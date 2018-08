Rihanna: "Orgogliosa del mio sedere e delle mie cosce"

RiRi è la prima donna di colore a essere sulla copertina di Vogue Uk: The September Issue, il numero più importante dell'anno. L'intervista non è ancora uscita ma ne sono stati divulgati alcuni stralci.



La cantante rivela al magazine che tornerà presto in palestra, riprendendo ad allenarsi anche se spera vivamente di preservare il suo fisico curvy: "Sto per tornare in palestra e cose del genere, spero di non perdere il mio sedere, i miei fianchi o le mie cosce. Perderò qualcosa, ma non tutto. Penso alle mie tette. Ma, sai, tutto ha un prezzo. Vuoi avere un culo, però a quel punto hai anche una pancia".



E alla domanda su cosa significa essere una pin-up Rihanna risponde: "Ok, stai chiedendo alla persona sbagliata. Non lo so, forse è perché io sono 'thicc' (donna tutta curve, ndr). Non lo so. Sono in questo ambiente dal 2005 e sono orgogliosa di essere una donna del settore con un culo e le cosce".