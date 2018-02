Rihanna: la sua evoluzione dai 3 ai 30 anni

Rihanna inizia a cantare all'età di 7 anni, a 16 anni ha già in mano un contratto discografico e a 17 pubblica il suo primo album.



Interprete di singoli indimenticabili come "Pon de Replay", "Umbrella" e "Don't Stop the Music", in 13 anni di carriera è diventata una delle artiste più premiate della storia musicale.



Quattordici dei suoi singoli sono finiti in vetta alla classifiche statunitensi superando il record di Michael Jackson. L'ultimo album della cantante, “Anti”, è stato il più veloce della storia a diventare disco di platino.



Grazie ai numerosi gossip sui suoi conflitti amorosi e foto hot, è diventata anche una influencer sui social network e una vera a propria icona di stile.