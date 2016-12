Rihanna, il seno sguscia fuori ma sull'Instagram dell'amica

Rihanna non perde il vizietto. Da quando è stata espulsa, per poi essere riammessa, su Instagram, ogni volta che vuole trasgredire le regole del social e postare foto hot ricorre all'amica di turno. Stavolta è il caso di "mdollas11", che sul suo profilo pubblica le immagini della bad girl in bikini con un seno che sguscia. Le due sono sedute su un divanetto in un posto da sogno davanti al mare. E per ingannare la noia provocano i follower.

La cantante delle Barbados ha appena lanciato il nuovo singolo "Bitch Better Have My Money" in cui appare nuda e hot, ma anche su Instagram non rinuncia a sedurre.



La popstar è molto felice in questo periodo anche perché secondo la Recording Industry Association of America la cantante ha superato la soglia dei 100 milioni di copie vendute, tra dischi d'oro e platino, con i suoi singoli, divenendo non solo la prima artista con più certificazioni ottenute negli Stati Uniti ma anche la prima cantante ad aver superato la soglia complessiva di 100 milioni di copie vendute considerando solamente i singoli consegnati al mercato.