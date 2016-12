25 gennaio 2015 Rihanna, "FourFiveSeconds": singolo a sorpresa con Paul McCartney e Kanye West In attesa del tanto annunciato nuovo album, la popstar ha pubblicato il brano cantato con ospiti davvero d'eccezione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:19 - In attesa del tanto annunciato nuovo album, che dovrebbe uscire quest'anno, Rihanna manda in pasto ai suoi fan un singolo a sorpresa. Si intitola "FourFiveSeconds", ed è stato pubblicato sabato notte. Un brano acustico che si avvale della collaborazione di Paul Mccartney e Kanye West. Insomma, come antipasto niente male. L'ultimo album della popstar originaria di Barbados, "Unapologetic", risale al 2012.

Su Instagram l'annuncio è arrivato in sordina, pubblicando semplicemente la foto del "trio fantasticus" senza ulteriori commenti. Su Twitter si è capito che qualcosa stava accadendo perché Rihanna ha scritto subito dopo in un secondo tweet un entusiasta "primo assaggio della mia nuova musica", con il link al sito ufficiale dal quale la canzone è acquistabile.



La canzone è piuttosto anomala nella discografia di Riri. Arrangiamento ridotto all'osso, la chitarra acustica a supportare un canto spesso corale dove le atmosfere folk la fanno da padrone. Divertissement dato dai particolari compagni di viaggio o un'anticipazione di come sarà l'intero album, magari votato a una brusca sterzata stilistica? Non resta che attendere e intanto gustarsi l'antipasto.