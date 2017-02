Rihanna festeggia 29 anni... con un ritorno di fiamma

Una delle maggiori personalità del pop contemporaneo compie oggi 29 anni. Auguri a Rihanna , che si è costruita il suo successo a colpi di canzoni da classifica e look da red carpet. In amore invece non si è ancora costruita una storia definitiva. Con Drake si è lasciata intorno a settembre. Ma nonostante il rapper esca da qualche mese con Jennifer Lopez , sembra che abbia avuto un ripensamento e abbia ancora dei sentimenti per RiRi.

Secondo quanto riportato da porta Life&Style, alcuni insider hanno svelato che "Drake ha avuto un ripensamento. Lui ha contattato Rihanna e in cuor suo sa che potrebbe innamorarsi nuovamente di lei. Secondo al fonte “Drake tiene a Jennifer Lopez, ma gli manca Rihanna”. Intanto sembra che Jennifer Lopez abbia comunque fatto conoscere i suoi figli a Drake. Le due bellissime popstar erano amiche, ma, sempre secondo il giornale di gossip americano, Rihanna "considera Jennifer una traditrice per essere uscita con Drake". Come andrò a finire?



In passato Rihanna ha avuto un legame molto forte il rapper e produttore Jay-Z, marito di Beyoncé. Fin dal 2005 si vocifera di una relazione segreta tra i due (sempre smentita dai diretti interessati), che avrebbe messo più volte in crisi il matrimonio tra Jay-Z e Beyoncé. Ma nei giorni scorsi Riri è stata la prima a congratularsi con Queen Bee per l’attesa dei due gemelli chiudendo così i pettegolezzi.



Ritornando alla carriera musicale, la popstar barbadorena, nonostante le molteplici nomination, non ha ottenuto alcun riconoscimento alla cerimonia dei Grammy. Si è fatta notare però per il suo look: un top in paillettes arancio che scopriva la pancia nuda, abbinato a una maxi gonna nera lunga fino ai piedi. Questo per confermare ancora una volta che è la regina di uno stile estroso.