Rihanna è la star dei red carpet 2014

09:53 - Trasparenze, spacchi, calze autoreggenti, nude look. Nel 2014 Rihanna non si è risparmiata e non c'è evento mondano in cui non si sia presentata osando con look provocanti ed osé, tanto da venir incoronata reginetta dei red carpet. Nelle ricerche di Google la popstar ha battuto tutte, lasciandosi dietro le colleghe Lorde, Madonna e Kesha.

L'analista Roya Soleimani di Google Trends ha detto al Daily News: "Il più grande picco nelle ricerche di quest'anno sui red carpet l'ha avuto Rihanna, senza dubbio grazie all'abito trasparentissimo che la cantante ha indossato in occasione del Council of Designer of America Awards". Subito dopo è il turno di Lorde, Lupita Nyong'o, Madonna, Pharrell Williams fino a Solange e Kesha.