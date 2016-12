Rihanna e Drake, ritorno di fiamma agli MTVA

Non solo Beyoncé. Anche Rihanna ha lasciato il segno agli Mtv Video Awards. La pop star ha cantato per 4 volte in occasione del conferimento del Premio alla carriera, il "Michael Jackson Video Vanguard award", un riconoscimento importantissimo che la colloca direttamente nell'Olimpo dei grandi della musica. Ed è stata protagonista con Drake, sul palco e sui social, di un ritorno di fiamma.