Rihanna, décolleté generoso in mostra su Instagram

Per quanto riguarda il look, Rihanna non ha mai avuto timore di osare. Recentemente, sempre sulle stories di Instagram, è apparsa con una lunga parrucca bionda.



Sul lato artistico invece, la "principessa del pop" è stata impegnata con un ruolo da protagonista nel film "Ocean's 8" insieme, tra le altre, a Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling e Sarah Paulson. Lo spin-off della trilogia di Steven Soderbergh è stato subito acclamato dal pubblico, avendo già incassato oltre 250 milioni di dollari al botteghino.



E per i fan che aspettano nuova musica? Rihanna, che ha pubblicato il suo ultimo album a gennaio 2016 ("Anti"), pare stia lavorando a due nuovi dischi, così come riporta il Daily Mail.