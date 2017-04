Riecco "Il Giardino dei Semplici", video in anteprima del nuovo brano

Con oltre quarant’anni di carriera, quattordici dischi e numerose raccolte, la band de Il Giardino dei Semplici torna con l’inedito “Dannata idea”. Il brano non è una semplice canzone d’amore, ma un grido che incita a non arrendersi e ad inseguire i propri ideali. Il singolo verrà lanciato in tutte le emittenti radiofoniche nazionali a partire dal 21 aprile, oltre a essere disponibile su tutte le piattaforme di vendita digitale e di streaming.