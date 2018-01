Ricky Martin nudo su Instagram: "Comprate i biglietti del mio concerto"

In primo piano una camera da letto con luce soffusa. In secondo piano Ricky Martin appena uscito dalla doccia, completamente nudo. E' questo lo scatto pubblicato dal cantante sul suo profilo Instagam per promuovere le date del suo tour 2018 "Ricky Marin all in" al Park Theatre di Las Vegas. Ad accompagnare la foto, l'invito rivolto ai suoi fan: "Siamo tornati a Las Vegas. Comprate i biglietti". Il popolo della rete sembra aver apprezzato... e non poco. Il post, in meno di 24 ore, ha ottenuto più di 500nila like e una valanga di commenti.