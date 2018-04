Richard Gere si sposa per la terza volta: Alejandra ha 33 anni meno di lui

Dopo tre anni insieme, l'amore tra Richard Gere (68 anni) e Alejandra Silva (35 anni) verrà ufficializzato con le nozze, previste per il 5 maggio, le terze per l'attore americano. Secondo il quotidiano spagnolo " ABC " la coppia ha scelto Washington come luogo per celebrare il fatidico sì, con "una cerimonia intima". "Questione di karma" aveva detto Gere raccontando il suo incontro con la Silva.

L'attore di "American Gigolò" e "Pretty Woman" è stato sposato due volte in passato, prima con Cindy Crawford dal 1991 al 1995 e in seguito con l'attrice Carey Lowell dal 2002 al 2013, dal cui rapporto è nato il figlio Homer che oggi ha 18 anni.



Anche Alejandra non sarà alle prime nozze, dato che ha chiuso una relazione con l'ex marito Govind Friedland, da cui ha avuto un figlio.



Come riporta anche "The Sun", la notizia di un possibile matrimonio aveva iniziato a circolare lo scorso dicembre quando la 35enne è stata vista con un anello di diamanti al dito. E quando le era stato chiesto se ci fosse un matrimonio in vista, Alejandra aveva risposto: "Ho divorziato di recente, non credo ci sarà un matrimonio legale, ma forse faremo una grande festa io e Richard".



Ora, evidentemente, il momento di festeggiare è arrivato. Alejandra, che lavora come imprenditrice e attivista in difesa dei diritti umani, aveva detto alla rivista "Hola" nel 2016: "Richard è stato il mio eroe nella vita reale. Mi sentivo un po' persa, senza luce e incontrarlo ha dato un senso alla mia vita". Gere, invece, aveva parlato dell'incontro con la donna ammettendo che "prima di noi, sono stati i nostri karma ad attrarsi".