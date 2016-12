Richard Benson, in un giorno superato il traguardo del crowdfunding

Quando Richard Benson chiama, i fan aprono il portafoglio. L'artista romano, malato di cuore, ha infatti aperto una raccolta fondi online sulla piattaforma Eppela per pagare i medicinali e in appena un giorno ha già superato il traguardo. Le donazioni sono arrivate a quota 570€, contro i 500€ richiesti, e il crowdfunding andrà avanti ancora fino al 15 dicembre ( https://www.eppela.com/it/projects/11495-richard-benson-vive ).

Questa volta non è stato Richard Benson a urlare il suo disagio, ma la moglie Ester: prima tramite la pagina Facebook dell’artista e poi attraverso i media. Il musicista metal, ospite a "Pomeriggio Cinque", ha infatti ammesso che la situazione è grave: "Sono molto malato di cuore, rischio di morire da un momento all'altro, faccio fatica a respirare e non ho abbastanza soldi per comprarmi medicine".



Una carriera all'insegna degli eccessi, iniziata negli anni Settanta in piccoli gruppi di progressive rock, gothic rock e heavy metal, e proseguita nelle vesti di recensore musicale. La sua fama cresce nel corso degli anni Ottanta e gli apre le porte del piccolo schermo, con la partecipazione nel 1985 a "Quelli della notte" di Renzo Arbore e alla look-parade condotta da Roberto D’Agostino.



Durante gli anni Novanta dà vita a spettacoli con alcuni elementi di recitazione trasgressiva (ferite sul corpo, amplessi simulati) e uno di questi vede anche la partecipazione della pornostar Milly D’Abbraccio.



Nel 2001 è vittima di un incidente, una caduta dal Ponte Sisto di Roma, che lo costringe a una delicata riabilitazione. Alcune voci affermano si tratti di un tentativo di suicidio, ma lui dice invece di essere stato vittima di un tentato omicidio da parte di ignoti. Da quel momento diviene un’icona trash del panorama musicale romano e non solo. Polli, uova, frutta marcia: i suoi concerti sono un inveire continuo contro l'artista che istiga i fan e si diverte con loro.