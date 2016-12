Ricchi e Poveri, Marina Occhiena: "Mi alleno per tornare nel gruppo"

L'orologio biologico sembra essersi fermato per Marina Occhiena , la biondina dei Ricchi e Poveri , che a 64 anni sfoggia un fisico da ragazzina. La cantante svela a "Donna al Top" che il suo segreto è "non aver mai smesso di sentirmi giovane". E sulla reunion del gruppo ammette che "se qualcuno proponesse una tournée ci penserei seriamente. Mi piacerebbe qualcosa in grande stile, in tanti ci vogliono vedere tutti e quattro insieme ".

Dopo l'abbandono del gruppo, nel 1981, Marina ha attraversato "uno dei momenti più difficili della mia vita. Ho sofferto tantissimo, ma poi ho incontrato mio marito e ho ritrovato l'equilibrio. Nel corso degli anni mi è capitato di rivedere tutti e tre gli altri. Ho persino riallacciato i rapporti con Angelo (Sotgiu ndr.) e Franco (Gatti ndr.), mentre con Angela (Brambati ndr.) nel quotidiano non ci si cerca".



I Ricchi e Poveri hanno fatto la storia della canzone italiana e la Occhiena spera di riformare il gruppo, prima o poi. "Se un buon produttore ci chiedesse di fare un réunion, una tournée con i quattro componenti storici, ci penserei seriamente - ammette - Mi piacerebbe qualcosa in grande stile, come è successo ad Al Bano e Romina, visto che in tanti in tutto il mondo ci vogliono vedere di nuovo insieme".