Riccardo Muti, frattura all'anca: il maestro operato dopo una caduta in casa

Riccardo Muti è stato operato in ospedale a Ravenna in seguito a una frattura all'anca. Il maestro, 74 anni, è stato sottoposto all'intervento dopo essere caduto mentre si trovava in casa. Adesso sta bene e dovrà affrontare la fase di riabilitazione. Muti era appena tornato in Italia dopo una tounée in Cina. In seguito all'incidente, è stato costretto ad annullare tutti gli impegni presi per le prossime settimane.