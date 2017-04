9 aprile 2017 12:26 Renzo Rubino: "Sono tornato alle mie radici per ritrovare la musica" Eʼ uscito "Il gelato dopo il mare", album che segna un punto di svolta per il cantautore che torna dopo tre anni di silenzio

Si intitola "Il gelato dopo il mare" l'album che segna il ritorno di Renzo Rubino dopo tre anni di silenzio. Un lavoro molto personale nato in un periodo che ha segnato per Rubino il ritrovamento delle proprie radici. "Avevo bisogno di vivermi la normalità, di costruire un percorso di vita basato sulle cose semplici - dice a Tgcom24 -. E poi scrivere innanzitutto per me. Non voglio arrivare alla gente per quello che sembro ma per quello che sono".

Il cantautore pugliese si è imposto nel panorama musicale italiano grazie a un paio di cruciali esibizioni sanremesi: nel 2013 con un terzo posto e il Premio della Critica Mia Martini a Sanremo Giovani con un pezzo come "Il postino (Amami uomo)", e nel 2014 tra i big, con il primo pezzo, "Ora", che si piazza al terzo posto nella classificale finale, e l’altro, "Per sempre e poi basta", che si aggiudica il Premio per il Miglior Arrangiamento. Poi lo stacco volontario. "Per un periodo ho smesso di fare musica e mi sono dedicato a una serie di passioni che avevo lasciato da parte - racconta -. Come coltivare la terra, dipingere, andare a pescare e godermi il mare. Vivere la mia terra, il Sud, e i miei familiari, a tutto tondo, per ricercare uno spirito diverso. E a un certo punto hanno bussato alla porta: era la musica."



Quindi per te il quotidiano è strettamente correlato con l'ispirazione musicale.

Si, è esattamente questo. Quando ho ricominciato a scrivere sono partito proprio dallo stato di caos che vivevo. A partire dal vivere in una grande città, sempre di corsa. Avevo bisogno di prendermi il tempo per scrivere delle canzoni e anche sbagliare. Devo dire che anche in questo caso sono stato fortunato perché la mia discografica me lo ha permesso.