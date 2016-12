14:14 - Renzo Arbore torna con "...e pensare che dovevo fare il dentista...", in uscita il 10 novembre. Un doppio album di canzoni registrate dal vivo sui palchi di tutto il mondo, con la partecipazione di grandi nomi della musica nostrana e internazionale e l'immancabile presenza dell'Orchestra italiana". Tra duetti, interpretazioni inedite e gemme della canzone napoletana Arbore offre una sorta di "riassunto delle sue imprese musicali".

"Il Cd 1 e il Cd 2 riassumono le mie imprese” musicali - afferma Arbore - alle quali hanno valorosamente collaborato la mia Orchestra (da venticinque anni insieme al loro Maestro) e i colleghi incontrati sul nostro percorso artistico in giro per il mondo: big della musica nazionale e internazionale di grande valore artistico".



L'album sarà presentato anche negli in-store a partire da Milano l'11 novembre, per finire con Catania il 20 dello stesso mese, dopo aver toccato Roma, Napoli, Bari, Firenze e Palermo.