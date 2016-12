Renato Zero per una volta dice "Alt" all'amore: nel nuovo disco impegno civile, denunce sociali e fede

7 aprile 2016 09:33 Renato Zero per una volta dice "Alt" allʼamore: nel nuovo disco impegno civile, denunce sociali e fede Il cantante romano cambia registro: "Chi non vive non scrive" dice, parlando a Milano di donne maltrattate, di casta, di rivoluzione e di Gesù. "Roma? Non la cambierei ma ormai in centro vivono solo politici, vescovi e pony express"

Da Zero alla A di "Alt", di Arena di Verona ma non di Amore: per la prima volta in carriera Renato Zero mette da parte il sentimento più alto e più bello. Gli preferisce l’impegno sociale e la quotidianità perché il suo 29.mo album ("Alt", in uscita venerdì 8 aprile) parla di Casta, famiglia, migranti e fede. "Chi non vive non scrive - dice Renato Fiacchini - e questo disco parla dell’oggi, non del domani come io ho sempre fatto".

Dai 14 brani trasudano temi trattati sia dai telegiornali che al mercato o davanti al caffè al bar. "Mi piace immaginare un futuro - spiega lui - ma stavolta sono rimasto al quotidiano, usando anche una metrica insolita per i miei standard".



La scelta di cambiare registro si percepisce sin dal primo ascolto del disco. "Sete di potere, quando è comodo il sedere, la poltrona non si lascia proprio no" è un passaggio di "Nemici Miei". Di intolleranza si canta in "Vi assolverete mai" ("Discriminare è un'arte che fu dei farisei, aspetterò sulla riva anche te"): "A me gridavano 'a froscio nel 1968 a Roma - ricorda Zero con ironia - e io gli rispondevo 'Potessi annà 'froscia'. Ma quello che fa rabbia è che all’epoca a essere intolleranti erano i quarantenni, oggi sono i giovanissimi". Le donne annullate sono protagoniste de "La lista", i rapporti rovinati de "Il cielo è degli angeli", la necessità di alzare la testa di "Rivoluzione" ("Se la corda di spezza s'incendia la piazza"). E ancora: di televisione e di "artisti stagionali" si parla "In questo misero show", dei segni che una vita lascia dentro e fuori in "La voce che ti do". Ma il picco più alto - inatteso sì ma fino a un certo punto per chi conosce bene vita e miracoli di Renato Zero - è "Gesù", una preghiera in musica dove chi ha stupito con "Il triangolo" o "Baratto" oggi si guarda attorno e mette quasi in dubbio l'esistenza di Gesù: "Gesù oggi niente miracoli? Hai smesso di crederci? Sei ancora con gli ultimi?". Zero non nasconde il suo lato spirituale: "I musulmani hanno estremizzato il loro amore per il loro dio - dice - noi invece dimentichiamo di averne uno. Parlo di Gesù, non di Dio. Gesù siamo noi, mentre Dio potrebbe essere una realtà lontana e non avere tempo per noi. Di Gesù ne abbiamo avuti tanti, ad esempio tutte le vittime di mafia".