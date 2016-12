Renato Zero, ganasce alla sua Jeep: lite con i vigili in centro a Roma

Pomeriggio agitato per Renato Zero nel centro di Roma . All'uscita da un ristorante il cantante ha trovato la sua Jeep bloccata dalle ganasce e con una multa . Zero non ha preso affatto bene la cosa e si è messo a litigare con i vigili . Poi, come raccontato dai vigili stessi, "in evidente polemica ha chiamato sul posto una troupe televisiva e un noto fotoreporter" per esprimere il suo dissenso.

A far scattare la sanzione la sosta in una zona a traffico limitato del centro storico della Capitale senza permesso Ztl. Dopo qualche minuto la situazione sarebbe ritornata alla calma. Salito in macchina, Zero avrebbe aspettato di firmare i documenti del caso ed è andato via. La polizia municipale, in un comunicato diffuso in serata, ha detto di volere "rassicurare tutti sulla correttezza dell'operato degli agenti ed affermare che, nelle medesime condizioni, opererà in futuro in identica maniera".