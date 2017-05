Renato Zero: ecco "Zerovskij... solo per amore", un doppio disco sinfonico

Renato Zero torna con il nuovo doppio album "Zerovskij... solo per amore" , anticipato dal singolo “Ti andrebbe di cambiare il mondo?”. Il disco, composto da 19 nuovi brani, è nato parallelamente all’omonimo progetto live che il Re dei Sorcini porterà in giro per l'Italia, sorta di teatro totale che vuole fondere in un abbraccio musica alta, prosa e cultura pop. "Con questo album competo con la mia anima più pop" dice lui.

"Questo album è una sceneggiatura, perché si è andato componendo parallelamente al percorso drammaturgico del progetto Zerovskij. Nasce per essere trasferito sul palcoscenico", dice l'artista. Il disco celebra anche i 50 anni di carriera di Renato che nel 1967 pubblicava il suo primo 45 giri ("Non basta sai"/"In mezzo ai guai"). "Credo che questo sia il momento propizio per prendere coscienza del mio ruolo e delle mie competenze e per far dialogare vari momenti ed evoluzioni del mio percorso artistico".



L'amore, come recita il titolo dell'album, rimane un tema centrale: "Per me l'amore è tutto. E bisogna chiedergli perdono per tutte le volte che non lo abbiamo fatto partecipe della nostra vita, che lo abbiamo relegato tra il letto e la sala da bagno non permettendogli di affacciarsi anche nel nostro lavoro, nei nostri rapporti quotidiani - dice -. Di amore c'è bisogno sempre non solo come coronamento di un'intesa sessuale. Bisogna esercitarlo in continuazione. Io lo faccio, anche col tassinaro che mi accompagna a casa o con la vecchietta che mi chiede un abbraccio", sottolinea Renato.



Il Tour partirà da Roma a luglio con ben 5 appuntamenti dal vivo a Il centrale Live - Foro Italico (1, 2, 4, 5 e 6 luglio), per poi proseguire passando dal Teatro del Silenzio di Lajatico (PI) il 29 luglio, all'Arena di Verona l'1 e 2 settembre, per concludere al Teatro Antico di Taormina il 7 e 9 settembre.