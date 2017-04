Renato Pozzetto annulla gli spettacoli per problemi di salute

C'è apprensione per Renato Pozzetto, 76 anni, che è stato costretto a disdire gli ultimi impegni professionali per ragioni di salute. "Con grande dispiacere - si legge sul profilo Facebook del Teatro Giuditta di Saronno (Varese), dove l'attore si sarebbe dovuto esibire - dobbiamo comunicare che lo spettacolo Siccome l'altro era impegnato con Renato Pozzetto, previsto per il 22 aprile, è stato annullato dall'artista per motivi di salute".