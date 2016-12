Il rap italiano non è solo maschile. E lo dimostra Rei , al secolo Cecilia Anglisani, una delle poche ragazze rapper in Italia. I suoi punti di riferimento sono giganti come Lauryn Hill, Wu Tang Clan e Beastie Boys solo per citarne alcuni, e li si può ritrovare nel testo e nel video di " Supernova ", il nuovo singolo che anticipa l'album "DiRei", e di cui Tgcom24 vi presenta in anteprima il video.

Dalla fine degli anni 90 è attiva nella scena hip hop nazionale, su e giù dal palco tra concerti e jam session, decine di collaborazioni in ep e mixtape, fa parte anche di una crew (Red Lights Ent.) dove tiene testa ai colleghi Don Plemo, Fudo, Johnny Roy, Pacman e Sick Rock. In un mondo perlopiù popolato da ragazzi si fa valere per la sua determinazione e il suo amore, appunto, per il rap vecchia maniera. Il singolo "Supernova", che è prodotto da Ice One ovvero uno dei padri fondatori del rap Made in Ita, unisce moderne sonorità trap a un cantato lontano dalle mode del momento, volutamente legato allo stile delle origini.