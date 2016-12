Reese Witherspoon, un nudo selvaggio

11:22 - Sedici anni. Tanti ne sono passati per convincere Reese Witherspoon a tornare a spogliarsi su un set. Il film in questione è "Wild", sceneggiato da Nick Hornby e per il quale la Witherspoon è stata candidata come migliore attrice sia agli Oscar che ai Golden Globe. I premi le sono sfuggiti ma i fan apprezzeranno comunque la sua prova d'attrice... e non solo quella.

Il film diretto da Jean-Marc Vallée è basata sulla storia vera di Cheryl Strayed, autrice di un libro di memorie. La storia di una donna che dopo eccessi di sesso e droga e un matrimonio finito traumaticamente, si trova a intraprendere un viaggio attraverso gli Stati Uniti alla ricerca di se stessa. Uscito negli Stati Uniti lo scorso dicembre, "Wild" è ancora in attesa di una distribuzione italiana.



Dopo la delusione degli Oscar, che hanno preferito assegnare la statuetta di miglior attrice a Juliann Moore, ora Reese starebbe pensando ad una carriera alternativa. A quanto riporta "US Weekly", infatti, lei e il marito sono interessati ad aprire un hotel a Nashville. "Sono venuti a vedere la proprietà e hanno incontrato l'architetto, ma per ora non ha ancora firmato niente" ha rivelato una fonte. E con una proprietaria come la Witherspoone che si aggira nella hall, c'è da credere che farà ogni giorno il tutto esaurito.