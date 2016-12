Red Hot Chili Peppers, tris di concerti per l'avvio di un autunno di grande musica

Il gruppo rock statunitense da oltre 60 milioni di dischi, sei Grammy Awards, tra cui “Miglior album rock” per Stadium Arcadium e “Miglior canzone rock” per Scar Tissue, inserito nel Rock and Roll Hall of Fame nel 2012, sarà in Italia per presentare l’undicesimo album in studio, The Getaway, pubblicato lo scorso 17 giugno. Alla voce Anthony Kiedis, Flea al basso, Chad Smith alla batteria e alla chitarra Josh Klinghoffer.



Francesco Renga Disco d’Oro in sei settimane dall’uscita dell'ultimo album proseguirà poi il suo tour sabato 15 al Mediolanum Forum di Assago, Milano; mercoledì 19 alla Fiera di Brescia; giovedì 20 alla Kioene Arena di Padova; sabato 22 al PalaLottomatica di Roma; domenica 23 al PalaFlorio di Bari.



E c'è anche Emma Marrone, nei palasport con la band e i ballerini Anthony Donadio, Daniele Sibilli, Gabriele Esposito e Jonathan Gerlo, che canta sabato 8 al Palasport di Acireale (Catania); lunedì 10 al Pala Partenope di Napoli e mercoledì 12 al Modigliani Forum di Livorno. Alessandra Amoroso, che, dopo le due anteprime di maggio a Roma e Milano, torna nei palasport italiani con "Vivere a colori", già Disco di Platino. La cantante sarà con il suo viaggio live sabato 8 al Teatro Pala Partenope di Napoli, lunedì 10 al Nelson Mandela Forum di Firenze; martedì 11 al Mediolanum Forum di Assago (Milano); giovedì 13 al Pala Alpitour di Torino e poi in tour da Roma a Catania.



Sabato è la volta anche dei Nomadi con il tour 2016 "Come potete giudicar" a Marcogliano (Avellino), mentre domenica 9 il gruppo suonerà alla festa patronale di Casoli (Chieti). Arisa è in cartellone domenica al teatro Franco Parenti di Milano. Tommy Emmanuel, super virtuoso della chitarra, martedì si esibisce al teatro Acacia di Napoli. Sabato allo Stadio Nando Martellini di Roma Zero Assoluto e Coez saranno i protagonisti di "Diamo il meglio di noi", un concerto benefico organizzato a sostegno della campagna nazionale su donazione e trapianto di organi. Mercoledì infine The Niro suona al Sound Music Club di Frattamaggiore (NA).