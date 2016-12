Red Hot Chili Peppers, giovedì 5 maggio esce il nuovo atteso singolo "Dark Necessities"

Lo scorso gennaio Anthony Kiedis, durante un'intervista radiofonica, aveva annunciato che il nuovo disco era "in dirittura d'arrivo", rivelando la collaborazione con il produttore Danger Mouse e con lo storico producer dei Radiohead Nigel Godrich.



Il nuovo album, l'undicesimo in studio, arriverà a 5 anni di distanza dall'ultimo lavoro "I'm With You" del 2011.