Red Canzian, nel suo nuovo viaggio musicale è "Testimone del tempo"

"Si tratta di un album maturato lungo una vita perchè ci sono le influenze di tutta la musica che ho sempre amato, dai Beatles ai Genesis , passando per i Pooh, i Mamas and Papas e tanto altro". Red Canzian ha voluto raccontare così " Testimone del tempo ", la sua ultima creatura discografica. A curare i testi di alcuni dei 13 brani in scaletta ecco qualche penna prestigiosa. Da Ermal Meta che ha firmato "Da sempre" a Enrico Ruggeri che ha messo la firma su "Per cercare di capire le donne" e "Meravigliami ancora", quest'ultima cover di Johnny Hallyday . Non solo loro, entrambi reduci dalla partecipazione al Festival. Tra gli autori si possono scorgere anche i nomi di Renato Zero ("Cantico") e Ivano Fossati ("Tutto si illumina").

"Testimone del tempo" è un nuovo inizio. Ma questa avventura musicale parte senza dimenticare il lungo viaggio artistico percorso coi "Pooh". "Sarebbe bello se da domani si pensasse a noi come singoli. Poi però è normale che sarò per sempre e per tutti l'ex Pooh, lo si fa ancora con Paul McCartney per i Beatles, figuriamoci con Red Canzian".



Una volta uscito il disco, per Canzian si spalancheranno le porte di un tour pensato per i teatri. "Le date già organizzate saranno solo l'inizio" ha raccontato. "Di concerti vorrei farne almeno un centinaio. Lo spettacolo musicale sarà legato ad un film che parte dalle immagini di un bambino (il piccolo Bruno Canzian in arte Red, ndr) che gioca con le manopole di una grande radio portata a casa da papà. Sarà un viaggio di due ore attraverso tutte le mie musiche del cuore".



Il tour partirà il 4 maggio dal Gran Teatro Geox di Padova e andrà avanti fino al 27 dello stesso mese, con chiusura al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Tra le città interessate ci saranno anche Brescia, Udine, Bergamo, Torino, Varese, Napoli, Firenze, Assisi, Roma, Catania, Palermo, e Bari.